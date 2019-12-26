Святкування Різдва – це не питання дати. Маємо шукати шляхів переходу на григоріанський календар, – глава УГКЦ

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав вважає, що святкування Різдва – це не є питання дати. При цьому він додав, що ми маємо шукати шляхів переходу на григоріанський календар. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ з посиланням на «Радіо Свобода».

«При цьому треба усвідомлювати, що мусимо перейти разом, аби ця зміна календаря не зруйнувала внутрішньої єдності жодної з Церков», – додав Блаженніший Святослав.

Предстоятель додав, що 25 грудня велика частина вірних Греко-Католицької Церкви святкують Різдво в різних куточках земної кулі.

Глава Церкви зауважив, що коли ми говоримо про зміну дати Різдва, то йдеться про зміну цілого календаря.

Крім Різдва, ідеться, зокрема, про День захисника України, що нині відзначається 14 жовтня – у день християнського свята Покрови Богородиці за юліанським календарем; саме цей день традиційно сприймався як день українського козацтва, а також як символічний день заснування Української повстанської армії. В разі переходу на григоріанський, чи новоюліанський календар, свято Покрови буде 1 жовтня.

Блаженніший Святослав пояснив, що коли ми святкуватимемо Різдво 25 грудня, це означатиме, що Богоявлення, тобто велике освячення йорданських вод, буде 6 січня, не 19. Миколая – 6 грудня.

«Є поняття так званого новоюліанського календаря, коли так звані нерухомі свята, як-от Різдво, святкують за новим стилем, себто за григоріанським календарем. А рухомі свята, які пов’язані з пасхальним циклом, і саме свято Пасхи залишається за старим, юліанським, способом вираховування цього дня», – розповів він.

За словами Блаженнішого Святослава, це лише дисциплінарні питання, які встановлені передусім церковною владою. І оскільки вони не належать до суті християнської віри, яка є незмінною, а йдеться про календар, то їх можна його змінювати. І це повинно служити для якоїсь мети.

«Перехід на інший календар багато в чому залежить від свідомості самих людей: щоб люди розуміли, що перехід на новий стиль не означає переходу на несправжні дати. Ідеться про певні зміни, які б мали послужити кращому святкуванню певних подій», – резюмував Предстоятель УГКЦ.

Як відомо, 25 грудня увесь католицький світ святкував Різдво Христове. Так, 64% українців не підтримують перенесення дати Різдва на 25 грудня. Водночас 70% опитаних львів’ян позитивно оцінили ініціативу перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній привітав усіх християн, які святкують Різдво у цей день, додавши, що Різдво об’єднує усіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності.