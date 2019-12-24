64% українців не підтримують перенесення дати Різдва на 25 грудня, – опитування

Опитування показало, що 64% українців не підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Такі результаті дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», передає Львівський портал.

«25% опитаних українців підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. 64% респондентів проти такої ідеї. Ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання і 4% – не змогли відповісти», – зазначають соціологи.

Водночас, як зазначають соціологи, загалом у динаміці зросла кількість тих, хто висловлюється на підтримку перенесення дати святкування Різдва. Адже у 2016 році лише 15% підтримували цю ідею, 69% – були проти.

«Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході: 43% підтримують і майже стільки ж не підтримують. У інших макрорегіонах опитані скоріше проти перенесення: у Центрі 23% – за і 66% – проти, на Півдні – 15% і 74% відповідно, на Сході – 14% і 74%. Дещо більше підтримують цю ініціативу більш забезпечені та опитані середнього й старшого віку», – додають соціологи.

Опитування проводилося 5-8 грудня 2019 р. Аудиторія – мешканці України від 18 років і старші. Вибіркова сукупність становить 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження є не більше 2,2%.

Як повідомляв раніше Львівський портал, 12 грудня під час сесії Львівської міської ради депутатка Юлія Гвоздович повідомила, що 70% опитаних львів’ян позитивно оцінили ініціативу перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Додамо, глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній нещодавно заявив, що ПЦУ не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва. Втім, на його думку, це питання наразі не на часі.