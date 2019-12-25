Різдво об’єднує усіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності, – Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній у Facebook привітав християн з католицьким Різдвом.

«Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які святкують сьогодні подію Різдва Господа нашого Ісуса Христа! Як християни, члени Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви Христової ми радіємо разом з вами і передаємо найтепліші побажання, а також засвідчуємо свою сердечну близькість і братню любов», – зазначив він.

За його словами, Різдво – це те, що об’єднує усіх християн, незалежно від календаря, країни проживання чи національності.

«Тож нехай світло цього великого свята долає усі перепони і непорозуміння між людьми, прикрашає душі чеснотами християнського благочестя, а серця й вуста єднає спільною подячною молитвою!», – наголосив він.

Як відомо, сьогодні, 25 грудня, увесь католицький світ святкує Різдво Христове. Так, 64% українців не підтримують перенесення дати Різдва на 25 грудня. Водночас 70% опитаних львів’ян позитивно оцінили ініціативу перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня.

Додамо, раніше глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній заявля, що ПЦУ не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва. Втім, на його думку, це питання наразі не на часі.