Стрийські поліцейські розшукують безвісти зниклого 68-річного чоловіка

На Стрийщині поліцейські оголосили в розшук 68-річного Миколу Ониська, який зник декілька днів тому. Про це Львівському порталу повідомили у Стрийському відділі поліції.

«Стрийський відділ поліції розшукує безвісти зниклого Миколу Ониська, 16.01.1951 р.н., жителя села Долішнє, Стрийського району, котрий 22 грудня вийшов з дому та досі не повернувся», – йдеться у повідомленні.

Прикмети зниклого: зріст 160-164 см., середньої тілобудови, волосся коротке, сиве. Був одягнутий в шапку чорного кольору, куртку осіннього типу (шкірозамінник) чорного кольору, взуття – чорні гумові чоботи.

Усіх, кому відоме місцезнаходження цього чоловіка, просять зателефонувати на оперативну лінію «102»!

Фото: поліція