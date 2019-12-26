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Стрийські поліцейські розшукують безвісти зниклого 68-річного чоловіка

Вероніка Рой

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На Стрийщині поліцейські оголосили в розшук 68-річного Миколу Ониська, який зник декілька днів тому. Про це Львівському порталу повідомили у Стрийському відділі поліції.

 

«Стрийський відділ поліції розшукує безвісти зниклого Миколу Ониська, 16.01.1951 р.н., жителя села Долішнє, Стрийського району, котрий 22 грудня вийшов з дому та досі не повернувся», – йдеться у повідомленні.

Прикмети зниклого: зріст 160-164 см., середньої тілобудови, волосся коротке, сиве. Був одягнутий в шапку чорного кольору, куртку осіннього типу (шкірозамінник) чорного кольору, взуття –  чорні гумові чоботи.

Усіх, кому відоме місцезнаходження цього чоловіка, просять зателефонувати на оперативну лінію «102»!

Фото: поліція

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