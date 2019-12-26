Львівські депутати закликали Садового бойкотувати білоруську техніку

Депутати закликали Львівську міську раду та мера Андрія Садового відмовитись від співпраці з Білоруссю та бойкотувати всі білоруські товари, в тому числі й техніку, через одіозну заяву щодо України її президента Олександра Лукашенка. Відповідне звернення оголосили сьогодні, 26 грудня, під час сесії міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

24 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю виданню «Ехо Москви» заявив, що Україна сама дала привід для конфлікту з Росією, адже не мала «душити російськомовних». За його словами, Крим де-факто є російським, українці не вмирали «за цю нібито українську землю».

Таку антиукраїнську позицію президента Білорусі засудили депутати Львівської міськради і додали, що тепер мерія мала б припинити будь-яку співпрацю з цією країною.

«Подібні заяви президента Білорусі мають призводити до негайного припинення будь-якої співпраці з цією державою. Водночас Львівська міська рада продовжує торгівлю з країною-союзником агресора, закуповує автобуси білоруського виробництва МАЗ, трактори, снігоприбиральну та іншу техніку для шляхово-ремонтних підприємств міста. Закликаємо міського голову та виконавчі органи відмовитись від співпраці з Білорусією, з її підприємствами, включно з закупівлею будь-якої техніки білоруського виробництва та загалом припинити будь-які економічні зв’язки», – зачитав звернення депутат Іван Гринда.

Також він закликав усіх українців бойкотувати товари білоруського виробництва.

Нагадаємо, торік Львів закупив сотню низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва. Вартість одного становить 122 тисячі євро. Перші такі автобуси почали курсувати у місті у вересні 2018-го.