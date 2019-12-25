Україна сама дала привід для конфлікту з РФ, – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна сама дала привід для «конфлікту з РФ». Про це повідомляє УП.

«Україна в якійсь мірі підставилась. Росіян почали душити, мова там і інше – ну, питань, яких не має бути в Україні. Як би там не було, я не виправдовую зараз Росію. Я не дорікаю Україні. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід для цього зіткнення», – заявив Лукашенко в інтерв’ю «Эхо Москвы».

Лукашенко зазначив, що українці «не зуміли відповісти йому на питання, як вони відстоювали Крим».

«Що стосується Криму, коли на мене почали наступати українці влітку після Криму, відразу в той рік, я їм сказав – де-факто російський, юридично це не оформлено. А потім вони знову почали мене душити на площі Верховної Ради. Я їм задаю питання, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю? Тиша. Ось відповідь на питання. Я виходжу з реальної ситуації, а давати оцінки – чий Крим, це вже ви займайтеся там. Я трошки серйозніше дивлюся на ці питання, не політизую і не займаюся агітацією», – заявив Лукашенко.