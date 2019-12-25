В Україні заборонять добавки, які роблять сигарети «смачними»

У вівторок, 24 грудня, Кабмін схвалив законопроєкт, який суттєво посилить боротьбу з курінням, встановить вимоги до обігу електронних сигарет та цигарок «зі смаком». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Так, на засіданні Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких Законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну)». Його розробляли у межах реалізації Рамкової Конвенції боротьби проти тютюну та на виконання Угоди про асоціацію із Європейським Союзом.

Законопроект значно посилить боротьбу з курінням, заповнить проґалини в українському законодавстві, встановить вимоги до обігу електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів.

Смакові добавки в сигаретах

МОЗ пропонує заборонити усі смакові добавки, які роблять сигарети «смачними» та заохочують неповнолітніх та молодих людей до куріння. До заборонених речовин входять:

додатки, що мають властивості робити дим кольоровим;

смако-ароматичні додатки у будь-яких компонентах (фільтри, папір, пакування, капсули) або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак чи інтенсивність диму;

кофеїн, таурин чи інші домішки, які можуть асоціюватись із бадьорістю;

вітаміни, які помилково можуть спровокувати думки щодо користі сигарет і смакові домішки у сигаретах будуть заборонені.

Нові правила маркування: страшні картинки на пачках

Законопроєкт вводить нове маркування для тютюнових виробів: графічні попередження про шкоду куріння замінять на «картинки-страшилки», які розміщають на пачках в Європі. Таке нове маркування має займати 65% упаковки цигарок. Більше того, щороку буде здійснюватися ротація медичних графічних попереджень.

Нові правила графічних попереджень про небезпеку для здоров’я запровадять для всіх видів тютюнових виробів, електронних сигарет та заправних контейнерів (30% від загальної площі).

Реклама тютюнових виробів більше не буде використовувати можливі позитивні асоціації тютюну з бадьорістю, здоров’ям, силою чи молодістю. Під забороною – реклама чи натяки на меншу шкідливість, інакший смак або добавки, які зменшують негативний вплив на довкілля.

Проєкт закону також забороняє вироблення «міцних» сигарет. Це цигарки, в яких показники вмісту нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину – 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг.

Оновлена термінологія для кращого контролю

Розширюється перелік тютюнових виробів, що дозволяє контролювати їхнє розповсюдження, рекламу та пакування. Мова йде про жувальний, нюхальний, тютюн для самокруток, люльок, для кальяну та для перорального вживання.

Крім тютюнових виробів, проєкт закону запроваджує визначення трав’яного виробу для куріння. Це – виріб на основі рослин, трав або фруктів, що не містить тютюну, але який можна споживати завдяки процесу згорання.

Документ також передбачає визначення новітніх тютюнових виробів (наприклад, т.зв. тютюнових виробів для електричного нагрівання) – нових девайсів, які набули значної популярності на українському ринку. Це тютюновий виріб, який не входить до таких визначень як: сигарети, тютюн для самокрутки, тютюн для люльки, тютюн для кальяну, сигари, сигарили, жувальний тютюн, нюхальний тютюн та тютюн для перорального вживання.

Електронні сигарети

Вперше в Україні пропонується врегулювати поняття «електронна сигарета». На жаль, дотепер ці вироби можуть вільно продавати навіть дітям. Нещодавно CDC повідомило про 33 випадки смерті в США, які пов’язують з курінням е-сигарет (вейпів).

Натомість в Україні зростає популярність електронних сигарет, зокрема і вейпу, серед молоді. За даними дослідження GYTS 2017 понад 18% школярів у віці 13-15 років споживають е-сигарети.

У документі дається визначення для е-сигарет відповідно до правил в ЄС: це виріб, який можна використати для споживання пари, що містить нікотин, через мундштук або будь-який компонент цього виробу, в тому числі картридж, резервуар та пристрій без картриджа чи резервуара.

Таке законодавче нововведення дозволить зобов’язати виробників і продавців нікотиновмісних продуктів дотримуватися правил маркування, реклами та розповсюдження, які затверджені для традиційних сигарет, а також щорічно звітувати органам державної влади про склад таких виробів.

Вищий рівень підзвітності корпорацій

Так, щороку виробників і продавців нікотиновмісних продуктів будуть подавати у МОЗ таку інформацію:

перелік усіх інгредієнтів та їхню кількість, яку використовують у виробництві тютюнових виробів; рівень викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в димі сигарет; інформацію про інші викиди та їх граничні рівні.

Своєю ергою Міністерство охорони здоров’я зобов’яжуть оприлюднювати цю інформацію для громадськості.