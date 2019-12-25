Свято без наслідків: поради медиків щодо новорічного застілля

Новорічне святкування – одне з найгучніших і найтриваліших у році. Під час вечірки стіл ломиться від страв, а алкоголь ллється рікою. І нерідко стається так, що гуляння йде за планом: часто зіпсувати веселощі може зайвий келих вина або переїдання численними, часто незвичними стравами, що призводить до головного болю або порушення травлення. Про це пише Ukrhealth, передає Львівський портал.

Сімейна лікарка Наталія Деменко розповідає: відсвяткувати Новий рік і не почуватися погано 1 січня – цілком реально. Для цього варто дотримуватись таких рекомендацій:

Поспіть дві години

Сплануйте день 31 грудня так, щоб у вас була можливість ввечері поспати пару годин. Це допоможе «обдурити» ваші біоритми і без наслідків відсвяткувати новорічну ніч.

Річ у тім, що травна система «пригальмовує» свою роботу у вечірній час – так організм «переходить» у режим відпочинку. Після пробудження шлунково-кишковий тракт знову зуміє швидко включитися в активну роботу.

Крім того, відпочивши, організм зможе якісніше впоратися з випитим спиртним, не допускаючи різкого і сильного алкогольного сп’яніння.

Перекусіть перед гулянням

Щоб уникнути переїдання за святковим столом, за кілька годин до нього потрібно перекусити. Це приборкає голод, що вже розгулявся до вечора, а також допоможе запобігти виникненню проблем зі шлунком і підшлунковою.

Чудовий варіант для передноворічної вечері – гарячий суп. Ця страва швидко перетравлюється і налаштовує організм на правильне переробляння їжі.

Перед їжею пийте воду

Для поліпшення травлення і приглушення почуття голоду (якщо воно виникло) за 15 хвилин до застілля випийте склянку води – вона злегка заповнить шлунок, створивши фальшиве відчуття ситості.

Але запивати водою їжу не потрібно, оскільки це знизить концентрацію і активність травних ферментів шлункового соку. Надалі через це у вас може виникнути печія або діарея.

Відмовтеся від «бульбашок»

Пийте за святковим столом тільки негазовані напої. Завдяки розширенню судин, вуглекислий газ провокує прискорене всмоктування алкоголю в кров, що призводить до швидкого сп’яніння.

Крім того, газовані напої подразнюють стінки шлунка, а це погано відображається на травленні.

Додавайте більше гострих спецій

Більшість продуктів на святковому столі є важкими для шлунка. Це, зокрема, жирне м’ясо, майонези в салатах, масло на бутербродах тощо. Прискорити їхнє перетравлення допоможуть гострі спеції і приправи – гірчиця або хрін. Вони посилюють виділення шлункового соку в процесі споживання їжі.

Періодично приймайте вугілля

Коли відчуєте, що випитий алкоголь «вставив», прийміть активоване вугілля. Це допоможе уникнути надмірного сп’яніння і ранкового похмілля. Одна молекула цього сорбенту пов’язує кілька молекул алкогольного токсину і виводить їх із організму, чим і рятує від важкої інтоксикації.

Львівський портал також писав про страви і продукти, які лікарі не рекомендують вживати разом з алкоголем під час свят.

Про те, у скільки українцям обійдеться цьогорічне новорічне застілля, читайте тут.