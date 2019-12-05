ОСТАННІ НОВИНИ

Перенесення Різдва на 25 грудня поки не на часі, – Епіфаній

Вероніка Рой

|

Православна церква України не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва, але наразі немає достатньої підтримки українського суспільства. Про це сказав глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній в інтерв’ю BBC Україна.

 

«Як Православна церква України ми не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва, адже це не догма. Але зараз це ще не на часі. Для зміни календаря немає підтримки з боку українського суспільства», – сказав Епіфаній.

Також він зазначив, що сьогодні у соціальних мережах є певна ейфорію, але, на жаль, не всі люди, які пишуть і підтримують реформу в Facebook, так само активно відвідують храми.

«Якщо ми скажемо, що святкуємо Різдво 25 грудня, чи багато з них прийде до храму. У більшості вони приватно святкуватимуть 25 грудня, а храми будуть порожні. 7 січня прийдуть у церкву інші парафіяни, які є практикуючими вірними ПЦУ. Буде певний дисонанс», – уточнив глава ПЦУ.

За словами Митрополита Епіфанія, є ще одна проблема – Московський патріархат, який, на його думку, буде використовувати цей привід для розділення.

«В майбутньому ми бачимо просвітницьку роботу в цьому напрямку. Нам треба провести пояснення, чому це не принципово –7 чи 25. Зараз кажуть про зміну дати святкування Різдва, але реформа календаря стосується змін всіх головних свят. Коли тоді будемо святкувати Покрову – не 14, а 1 жовтня, так само святкування Миколая. Тільки коли побачимо, що народ готовий, ми приймемо це рішення. Бо більшість православних церков вже давно на новому календарі. Але в цих церквах є певні «старостильницькі рухи» – в Елладській церкві, і в Болгарії, і в Румунії. Тому треба поступово і відповідально підходити до цього питання. Ми загалом не проти, але це не залежить тільки від мене як предстоятеля. Це має бути соборне рішення ПЦУ. Коли дозріємо до цього, побачимо, що народ готовий – і перейдемо», – пояснив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше Глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній повідолмяв, що українці можуть відзначати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку
Соломія ГОЛОВІНА
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку

Сцена розкішної Львівської національної опери, повна зала людей. Щемке хвилювання. І тут звучить: «Гран-прі Міжнародного...

Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...