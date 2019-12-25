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Після смертельного наїзду на велосипедиста водій-втікач намагався покінчити з життям

Соломія Головіна

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Водій мікроавтобуса «Мерседес», скоївши наїзд на 40-річного велосипедиста у Самбірському районі, втік з місця події, а потім намагався покінчити життя самогубством. Про Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Місцевий мешканець 24 грудня  близько 18:15 год. в одному з сіл району виявив на дорозі закривавлене тіло чоловіка.
На тілі поліцейські-експерти виявили ушкодження, характерні для наїзду автомобіля, неподалік лежав деформований велосипед. Внаслідок наїзду велосипедист отримав травми, несумісні з життям, від яких помер на місці події.  Водій, котрий скоїв ДТП, з місця події втік.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що наїзд був скоєний мікроавтобусом «Мерседес Спринтер», а також особу водія – 55-річного мешканця одного з сіл Старосамбірського району.

Прибувши за адресою проживання водія-втікача, поліцейські виявили у гаражі мікроавтобус «Мерседес Спринтер» з характерними пошкодженнями та закривавленого водія.

Як зауважили у поліції, приїхавши додому, чоловік намагався покінчити життя самогубством, спричинивши собі ножове поранення шиї. Поліцейські разом з родичами надали травмованому медичну допомогу, після чого каретою «швидкої» його було доставлено у лікарню.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Мікроавтобус поліцейські вилучили на арештмайданчик, досудове розслідування триває.

 

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