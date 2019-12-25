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На Самбірщині автомобіль насмерть збив велосипедиста

Соломія Головіна

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У селі Воютичі Самбірського району автівка збила 40-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Трагедія сталася 24 грудня близько 18:18 год. Невідомий водій на невстановленому автомобілі на автодорозі Дроздовичі-Міженець-Бісковичі у межах села Воютичі здійснив наїзд на велосипедиста. 40-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці події.

Проведеними розшуковими заходами встановлено автомобіль та особу водія, який скоїв наїзд на велосипедиста.

Обставини події встановлюються.

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