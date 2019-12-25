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ЛОР дозволила приватизувати комунальні приміщення на Чайковського та Кульпарківській

Соломія Головіна

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Депутати Львівської обласної ради прийняли рішення віддати під приватизацію комунальні приміщення на вулицях Чайковського, 17 та Кульпарківській, 95 у Львові. За це проголосувало 48 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Обласні обранці проголосували за перелік об’єктів спільної власності територіальних громад області, що підлягають приватизації способом викупу: один – на вулиці Чайковського, 17, інший – на Кульпарківській, 95.

«Йдеться про об’єкти, в які були внесені невід’ємні поліпшення орендарями. Закон говорить про те, якщо такі невід’ємні поліпшення становлять понад 25% від вартості такого об’єкта, то зазначений орендар має право на його викуп. На сьогодні повну процедуру внесення невід’ємних поліпшень пройшло два орендарі», – пояснив в.о. начальника управління майном спільної власності ЛОР Віктор Кусий.

Мова йде про об’єкт на вулиці Чайковського, 17 із площею 114 кв м, який орендує «Благодійний фонд 24 80», а також об’єкт на вулиці Кульпарківській, 95 площею 49 кв м, орендований ПП «Аніла».

Як зауважив Віктор Кусий, вартість об’єкта на вулиці Чайковського, 17 на момент оренди становила 1 млн 946 тис. грн. При цьому він зазначив, що результати будівельної експертизи показали, що таких поліпшень зроблено орендарем на 27% від первинної вартості майна, що становить 532 тис. грн. Також в.о. начальника управління майном спільної власності зазначив, що після рішення депутатів включити ці приміщення до переліку об’єктів, які підпадають під приватизацію, проведуть нову оцінку вартості, яка і становитиме ціну викупу.

Коли слово дали депутатам, Парасковія Дворянин поцікавилася, чи є у когось з обласних обранців конфлікт інтересів, однак ніхто у сесійній залі про це не повідомив.

Згодом на своїй сторінці у Facebook депутатка написала, що у такий спосіб «Ганущин і БПП щедро віддячили одному з депутатів з фракції «Народний контроль» за чотирирічне «служіння».

«Тепер депутат викупить без аукціону ласий шматок в центрі Львова 114 кв м на вулиці Чайковського, 17. До уваги правоохоронних органів, журналістів – депутат, до речі, ексголова фракції та поважної комісії, про конфлікт інтересів не заявив, хоч я про це наголошувала! Так можна любити Україну, ходити у вишиванці, і «по-народному контролювати» владу!», – зазначила Парасковія Дворянин.

Як інформує Zaxid.net, сам Андрій Ковч заперечує будь-який стосунок до «Благодійного фонду 24 80», якому дозволили без аукціону приватизувати ласе приміщення у центрі Львова.

«Жодного відношення ця благодійна організація до мене не має. Не знаю, звідки таке трактування. Я сьогодні теж чув таку версію, хоча я не перебуваю ні засновником, ні членом цієї благодійної організації, ані жодного відношення до неї не маю», – заявив Андрій Ковч у коментарі виданню.

За даними YouControl, серед засновників «Благодійного фонду 24 80» справді немає Андрія Ковча. Натомість співзасновницею цієї організації є Яніна Лопушанська, чоловік якої має бізнесові стосунки з Андрієм Ковчем. Ігор Лопушанський та Андрій Ковч є засновниками львівського адвокатського об’єднання «Форсеті».

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