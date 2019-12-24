У ДТП на Миколаївщині постраждав 53-річний чоловік

В понеділок, 23 грудня, на трасі Київ – Чоп у Миколаївському районі зіткнулись дві автівки. Внаслідок аварії постраждав один із водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, ДТП сталось орієнтовно о 17:35 год. В одному зі сіл Миколаївського району автомобіль «Хонда Акорд» врізався в «Опель Омега».

Внаслідок зіткнення постраждав водій «Опеля», 53-річний мешканець Миколаївського району. Його із різними травмами госпіталізували.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.