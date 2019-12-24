СБУ повідомила деталі розслідування незаконної рубки дубів у дрогобицькому заповіднику

У Дрогобичі на території парку виявили незаконну рубку віковічних дубів. Завдані довкіллю збитки оцінюють у понад 700 тисяч гривень. За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ Львівщини.

«З території парку, що перебуває на балансі департаменту міського господарювання Дрогобицької міської ради, ділки нелегально вивозили протиправно зрубані дерева для переробки та продажу. Встановлено, що зловмисники знищили понад 100 віковічних дубів та завдали державі збитки на більше ніж 700 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.246 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як раніше розповідали Львівському порталу у Держекоінспекції Львівщини, незаконну вирубку дубів виявили у Дрогобичі на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. Б. Хмельницького».

Фото: Держекоінспекція