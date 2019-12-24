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Пластуни принесли депутатам Львівської облради Вифлеємський вогонь

Соломія Головіна

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Сьогодні, 24 грудня, на сесійне засідання Львівської обласної ради представники скаутської організації «Пласт» принесли лампадку з Вифлеємським вогнем миру. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

 

Напередодні свят пластуни побажали обласним обранцям злагоди, добра і миру.

«Передаємо вам сьогодні вогник добра, злагоди, а головне – миру. Але нам не потрібен мир будь-якою ціною, ми хочемо досягнути миру зі всіма нашими землями», – зазначили скаути, передаючи лампадку з Вифлеємським вогнем.

Нагадаємо, Вифлеємський вогонь пластуни привезли до Львова 16 грудня. Потім його передали у всі храми та школи міста.

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