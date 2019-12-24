Пластуни принесли депутатам Львівської облради Вифлеємський вогонь

Сьогодні, 24 грудня, на сесійне засідання Львівської обласної ради представники скаутської організації «Пласт» принесли лампадку з Вифлеємським вогнем миру. Про це передає кореспондент Львівського порталу.
Напередодні свят пластуни побажали обласним обранцям злагоди, добра і миру.
«Передаємо вам сьогодні вогник добра, злагоди, а головне – миру. Але нам не потрібен мир будь-якою ціною, ми хочемо досягнути миру зі всіма нашими землями», – зазначили скаути, передаючи лампадку з Вифлеємським вогнем.
Нагадаємо, Вифлеємський вогонь пластуни привезли до Львова 16 грудня. Потім його передали у всі храми та школи міста.
Соломія Головіна