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Пластуни передадуть Вифлеємським вогнем миру у церкви та школи Львова

Вероніка Рой

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Цими вихідними Пластуни Львова повернулися з Відня і розпочали традиційну естафету передачі Вифлеємського вогню миру мешканцям міста. Цього тижня у планах відвідати 80 церков та понад 50 шкіл. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужба НСОУ «Пласт» станиця Львів.

 

Як і зазвичай, передача Вифлеємського вогню миру розпочалась з відвідин Ратуші.

«Пластуни мають дуже почесну місію в часі Різдва – нагадувати усім українцям про те, як просто ширити добро, любов і тепло! Наша почесна делегація привозить Вифлеємський Вогонь Миру до України з Відня, звідки усі скаути світу беруть іскорку єдності та везуть до своїх країн. Нехай цей Різдвяний час буде для усіх затишним та теплим, а ми, пластуни-українські скаути, у цьому допоможемо, поширюючи світло добра до церков, шкіл, сиротинців та домівки мешканців міста», – розповіла керівниця осередку Пласту у Львові Анастасія Слюсаренко.

Серед іншого, юнацтво та новацтво Пласту зголосились передати вогонь військовим частинам, сиротинцям та інтернатам.

Від сьогодні усі мешканці міста можуть отримати вогонь, відвідавши Ратушу. Також отримати вогонь можна під час запалення міської ялинки 18 грудня, о 18:00 на площі біля Оперного театру.

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