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На Стрийській «Шкода» насмерть збила пішохода

Наталя Дуляба

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У понеділок ввечері, 23 грудня, на вул. Стрийській водій автомобіля «Шкода Рапід» насмерть збив 39-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Попередньо встановлено, що аварія сталась орієнтовно о 20:00 год. На вул. Стрийській, 133 водій автомобіля «Шкода Рапід» збив 39-річного львів’янина, який переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Наразі всі деталі ДТП встановлюються.

Фото: Ігор Зінкевич

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