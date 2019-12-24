Депутати поставили Ганущину «задовільно» за роботу на посаді голови Львівської облради

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 24 грудня, під час пленарного засідання заслухали звіт про роботу голови Олександра Ганущина. Вони оцінили його діяльність на «задовільно». Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Після десятихвилинного звіту Ганущина про досягнення депутати поцікавилися у нього, чи були якісь недопрацювання, на що голова облради відповів:

«Ми недостатньо підготувалися до ймовірних наслідків медичної реформи, яка вступить у силу 1 квітня 2020 року. В нас було замало комунікації між собою, відбулася зміна керівництва ЛОДА і ціла низка питань, які обіцяли дещо краще майбутнє лікарням третього рівня, на жаль, зависли».

Своєю чергою Олег Панькевич зазначив, що у звіті голова облради мав би більше акцентувати увагу на проблемах.

«Хотілося би більше чути, як виконувалася контролююча функція облради, як працюють комісії, яким чином була забезпечена прозорість у використанні бюджетних коштів, рівний підхід до територій. Бо складається враження, що у нас нема проблем у галузі медицини і не страйкують медики, що у нас нема проблем в освіті і не закриваються школи, що все прекрасно…», – обурився депутат.

Після блоку питань депутати Львівської облради вирішили поставити «задовільно» за роботу Олександра Ганущина. За відповідне рішення проголосувало 52 обласні обранці.