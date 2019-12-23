Вночі на Львівщині п’яний водій побив поліцейського

Сьогодні, 23 грудня, близько 00:30 год. в одному з селищ Жовківського району п’яний водій намагався втекти від патрульних, а коли його наздогнали – накинувся з кулаками на одного з правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Водій автомобіля «Опель Омега» порушив Правила дорожнього руху і патрульні зупинили його для перевірки. За словами водія, документів він з собою не мав, окрім того поліцейські помітили, що він перебуває у нетверезому стані.

«Несподівано чоловік почав втікати. Правоохоронці переслідували і наздогнали його – тоді втікач завдав одному з поліцейських ударів, спричинивши йому тілесні ушкодження. В подальшому медики діагностували у правоохоронця, зокрема, струс головного мозку та садна обличчя, а у водія, 23-річного мешканця Жовківського району – стан алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України та ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до п’яти років позбавлення волі.

Окрім того, поліцейські склали на водія протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) КУпАП та ч.1 ст.130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.