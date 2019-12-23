Україна і Росія домовилися про обмін полоненими до кінця 2019 року

Тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця 2019 року. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Як повідомила речниця представника України Леоніда Кучми у Тристоронній контактній групі Дарка Оліфер, учасники під час відеоконференції домовились про обмін полоненими ще до кінця 2019 року.

«Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено підсумками саміту лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі», – написала Дарка Оліфер.

Водночас представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська додала, що наразі «остаточно дошліфовуються списки».

«Ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні і які не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім’ями», – зауважила Лутковська.

Вона також закликала усіх «не маніпулювати інформацією», тому що за процедурою взаємного звільнення стоять долі людей.

Інформацію про домовленість щодо обміну полоненими підтвердили в Росії. Зокрема, представник РФ на переговорах контактної групи Борис Гризлов заявив, що Київ і Донбас домовилися про обмін полоненими у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених» до кінця 2019 року.

Як повідомляв Львівський портал, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч «нормандської четвірки». Під час неї світові лідери домовилися, що протягом чотирьох місяців мають бути створені передумови для проведення виборів на Донбасі.

Нормандський саміт також домовився про обмін полоненими у форматі «всіх на всіх», зокрема тих, які незаконно утримуються на окупованій території Донбасу. За попередніми даними, цей процес має відбутися ще до кінця 2019 року.

Втім розуміння формули «всіх на всіх» виявилось проблемним: чи йдеться про усіх встановлених осіб, чи про всіх підтверджених. Москва не погоджується підтвердити утримання деяких осіб, яких, за інформацією Києва, незаконно тримають у неволі окупанти.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко говорив, що представники Червоного Хреста спробують потрапити на окуповані території, аби дізнатися, чи є там зниклі безвісти, яких, «за різними оцінками, майже 500 людей».

Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі 18 грудня не вдалось домовитись про «обмін всіх на всіх».