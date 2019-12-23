На проспекті Свободи демонтували фонтан

Сьогодні, 23 грудня, на площі перед Оперним театром завершили демонтаж фонтану. Ще до кінця тижня до наступного етапу робіт приступить уже благодійний фонд «Сокар благо», який і вирішив подарувати Львову новий сухий водограй. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Станом на сьогодні сама конструкція старого фонтану біля Оперного театру вже демонтували. Її передали у Стрийський парк і планують використати для ремонту фонтану «Русалка». Натомість зараз тривають роботи з демонтажу плитки, яка є довкола. До кінця дня роботи мали б завершити. Плитку перевезуть в ШРП Галицького району», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, 26 грудня до робіт на площі перед оперою вже приступить благодійний фонд «Сокар благо». Першочергово тут візьмуться виносити інженерні мережі.

Зазначимо, фонтан, який стояв дотепер перед Оперним театром, облаштували ще у 2008 році. Про встановлення нового сухого водограю за кошти благодійників у Львові заговорили ще у 2016-му. Як він виглядатиме, дивіться тут.

Як повідомляв Львівський портал, спорудити сухий фонтан перед Львівською оперою обіцяють до осені 2020 року. Разом із цим мерія планує відреконструювати «стометрівку».