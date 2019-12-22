ОСТАННІ НОВИНИ

Закарпатець, який вбив 72-річну львів’янку, загримів за ґрати на 10 років

Вероніка Рой

|

Шевченківський районний суд Львова 4 грудня засудив за вбивство пенсіонерки на 10 років тюрми мешканця Закарпатської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Згідно із повідомленням, ще у лютому 2016 року 51-річний закарпатець на дачі у Шевченківському районі смертельно поранив 72-річну львів’янку. Зловмисник завдав жертві два удари ножем, продовжив бити палкою й унаслідок травм жінка померла. Після цього він викрав дві тисячі гривень пенсіонерки.

Зазначимо, що 51-річний чоловік за декілька днів до вбивства жінки вдерся вночі до церкви, щоб викрасти генератор.

Вироком Шевченківський Районний суд м. Львова 4 грудня 2019 вбивцю засуджено за крадіжка та умисне вбивство до 10 років позбавлення волі.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята
Соломія ГОЛОВІНА
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...