Закарпатець, який вбив 72-річну львів’янку, загримів за ґрати на 10 років

Шевченківський районний суд Львова 4 грудня засудив за вбивство пенсіонерки на 10 років тюрми мешканця Закарпатської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Згідно із повідомленням, ще у лютому 2016 року 51-річний закарпатець на дачі у Шевченківському районі смертельно поранив 72-річну львів’янку. Зловмисник завдав жертві два удари ножем, продовжив бити палкою й унаслідок травм жінка померла. Після цього він викрав дві тисячі гривень пенсіонерки.

Зазначимо, що 51-річний чоловік за декілька днів до вбивства жінки вдерся вночі до церкви, щоб викрасти генератор.

Вироком Шевченківський Районний суд м. Львова 4 грудня 2019 вбивцю засуджено за крадіжка та умисне вбивство до 10 років позбавлення волі.