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З 2020 року українських військових навчатимуть англійської мови

Вероніка Рой

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З 2020 року військових Збройних сил України почнуть навчати англійської мови усіх рівнів. Про це BBC Україна сказав заступник начальника Генштабу Сергій Наєв.

 

За його словами, вивчення англійської мови – один зі шляхів наближення української армії до стандартів НАТО. Відтак у наступному році в ЗСУ мають посилити вивчення англійської мови, у тому числі за допомогою інструкторів західних партнерів.

«Всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи. І щоб можна було нормально спілкуватися під час міжнародних навчань», – каже заступник начальника Генштабу.

Він додає, що вивчення англійської стане одним з факторів мотивації для тих військових, хто розраховує на зростання по службі.

«Буде надаватися перевага тому офіцеру чи сержанту, який знає англійську мову», – зазначив Сергій Наєв.

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