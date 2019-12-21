У Яворові «Опель» збив 16-річного скутериста та втік з місця ДТП

Вчора, 20 грудня, близько 21.00 у місті Яворів автомобіль «Опель» збив 16-річного хлопця на скутері та втік з місця ДТП. Поліцейським вдалось оперативно затримати водія легковика. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У результаті ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Співробітники Яворівського відділу поліції встановили, що до скоєння ДТП причетний 28-річний житель Яворова, який керував автомобілем «Опель Омега». Автомобіль поліцейські вилучили та доставили на арештмайданчик.

За фактом відкрито кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.