До 8 років тюрми «світить» горе-водію, котрий насмерть збив бабусю та втік з місця ДТП

Судитимуть чоловіка, котрий, керуючи авто Renault Kangoo, на пішохідному переході збив пенсіонерку та втік з місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Як зазначають у прокуратурі, інцидент стався на початку листопада цього року на автодорозі Львів-Луцьк. Тоді водій автомобіля Renault Kangoo здійснив наїзд на 79-річну мешканку с. Гайок, коли та переходила дорогу на пішохідному переході. Внаслідок отриманих травм жінка померла. Водій утік з місця події, однак його місце перебування вдалось встановити та затримати.

Горе-водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення та трирічне позбавлення права керувати транспортними засобами.