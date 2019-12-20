Патрульні врятували львів’янина, який намагався стрибнути з моста

Цієї ночі патрульні врятували 31-річного львів’янина, котрий намагався скоїти самогубство, стрибнувши з мосту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патурльної поліції у Львівській області.

Як повідомляється, на вулиці Княгині Ольги 19-річний юнак помітив невідомого, який намагався стрибнути з мосту. Він завадив зробити чоловікові цей вчинок і викликав патрульних.

«Поліцейські, приїхавши на місце події, намагалися налагодити контакт з чоловіком. 31-річний львів‘янин просив залишити його в спокої, адже він у будь-якому випадку покінчить із життям. Він хотів стрибнути на товарний потяг. Чоловік сказав, що лишив прощальну записку рідним і повертатися не збирається. Патрульні продовжували розмовляти з ним і з‘ясовувати причини. Вони викликали «швидку», однак, коли медики приїхали, чоловік навідріз відмовився від госпіталізації», – йдеться у повідомленні.

Згодом патрульні самотужки відвезли його до лікарні.

«Львів‘янин продовжував наголошувати, що не бачить сенсу госпіталізації, адже жити від цього він не захоче. Патрульні викликали на місце його батьків» – додають копи.