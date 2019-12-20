Автобус, який сполучає аеропорт «Львів» із залізничним вокзалом, курсуватиме до кінця 2020 року

Тимчасовий автобусний маршрут, який з’єднує аеропорт із залізничним вокзалом, курсуватиме у Львові до кінця 2020 року. Відповідне рішення сьогодні, 20 грудня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Такий автобусний маршрут ввели у Львові ще навесні 2018 року. Ним опікується комунальне АТП-1. Своїм рішенням виконавчий комітет продовжив дію прямого автобусного сполучення між аеропортом та головним залізничним вокзалом до 31 грудня 2020 року.

Автобус курсує за такою схемою руху: вул. Любінська (аеропорт) – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Городоцька – вул. Чернівецька – вул. Городоцька – вул. Народна – вул. Любінська – вул. Любінська (аеропорт).

На маршруті їздить один низькопідлоговий автобус, втім згодом планують додати ще один. Інтервал руху становитиме від 30 хвилин до 1 години, вартість проїзду – 20 гривень.

Нагадаємо, спочатку експрес-маршрут сполученням Аеропорт – Головний вокзал не користувались великою популярністю. Тому його закрили наприкінці 2018 року. Втім вже у квітні цього року його роботу відновили.