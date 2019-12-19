ОСТАННІ НОВИНИ

Серед ночі у Бродівському районі палав будинок: власника знайшли мертвим

Соломія Головіна

|

У селі Конюшків Бродівського району горів дерев’яний житловий будинок. В палаючому помешканні виявили тіло 38-річного власника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 19 грудня о 02:03 год.

Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями будівлі. Під час розвідки пожежі в будинку було виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 38-річний власник будинку.

О 02:31 год. пожежу локалізували, та о 03:17 год. ліквідували у складі ланки газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 25 кв.м, перекриття на площі 6 кв.м, міжкімнатні двері, речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м , пошкоджено стіни на площі 10 кв.м

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини та причини виникнення пожежі встановлюються.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята
Соломія ГОЛОВІНА
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців т...

Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...