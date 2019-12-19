Серед ночі у Бродівському районі палав будинок: власника знайшли мертвим

У селі Конюшків Бродівського району горів дерев’яний житловий будинок. В палаючому помешканні виявили тіло 38-річного власника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 19 грудня о 02:03 год.

Вогонь швидко поширився дерев’яними конструкціями будівлі. Під час розвідки пожежі в будинку було виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 38-річний власник будинку.

О 02:31 год. пожежу локалізували, та о 03:17 год. ліквідували у складі ланки газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 25 кв.м, перекриття на площі 6 кв.м, міжкімнатні двері, речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м , пошкоджено стіни на площі 10 кв.м

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини та причини виникнення пожежі встановлюються.