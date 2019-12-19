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Путін назвав частину України російською територією, із якою РФ розбереться

Наталя Дуляба

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що все Причорномор’я і східна частина України – це споконвічно російські території, і тепер РФ з цим розбирається. Про це він заявив сьогодні, 19 грудня, під час пресконференції, відповідаючи на питання про ставлення до Володимира Леніна, пише УП.

 

Пряма мова Путіна: «Що запропонував Володимир Ілліч Ленін? Він запропонував не федерацію, а конфедерацію. За його рішенням, етноси були прив’язані до конкретних територій і отримали право виходу зі складу Радянського Союзу.

Але навіть території були нарізані так, що вони не завжди відповідали традиційним місцям проживання тих чи інших народів, тому відразу виникли больові точки. Вони і зараз між колишніми республіками можуть існувати і навіть всередині Російської Федерації є 2000 таких точок.

Сталін був проти такої організації, але в кінцевому підсумку прийняв ленінську форму. І що вийшло? Ось ми щойно з колегою з України говорили про наші відносини.

Але в ході створення Радянського Союзу споконвічно російські території, які до України взагалі не мали ніякого стосунку, все Причорномор’я, західні землі російські були передані Україні з дивним формулюванням “для підвищення процентного співвідношення пролетаріату в Україні”, тому що Україна була сільською територією.

Це дещо дивне рішення, але воно відбулося. Це все – спадщина державного будівництва Володимира Ілліча Леніна, і тепер ми з цим розбираємося».

Як повідомляв Львівський портал, 9 грудня вперше з 2016 року відбулася зустріч у «нормандському форматі» та двосторонні зустрічі лідерів країн.

Це була перша зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна. За словами Зеленського, із Путіним не вдалося домовитися про новий контракт щодо транзиту газу, натомість президенти узгодили новий обмін за формулою «всіх на всіх», про підготовку до місцевих виборів на Донбасі, а також про розмежування на трьох нових ділянках.

За підсумками зустрічі, сторони дали прес-конференцію та узгодили комюніке, де є тези про особливий статус Донбасу та «формулу Штайнмаєра».

Глави держав домовилися зустрітися ще раз через чотири місяці у Берліні (Німеччина).

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