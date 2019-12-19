Львів’янину, який обчистив «Швидко гроші», оголосили підозру

Львів’янину оголосили підозру за вчинений розбій у кредитній установі «Швидко Гроші». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Інцидент стався 30 листопада близько 17:00 год. у відділенні «Швидко Гроші», що на вул. Сихівській, 28 у Львові.

Того дня 36-річний львів’янин увірвався усередину приміщення та, погрожуючи кухонним ножем працівниці, викрав зі сейфу понад 27 тис. грн.

Так, 9 грудня цього року фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 (розбій) КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою у розмірі 153 680 грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Зазначимо, що розслідують правопорушення слідчі Сихівського відділу поліції, а процесуальне керівництво здійснює Львівська місцева прокуратура №1.