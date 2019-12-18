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На Бродівщині 16-річний мотоцикліст збив чоловіка

Соломія Головіна

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У Бродівському районі неповнолітній мотоцикліст скоїв наїзд 51-річного односельчанина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 грудня близько 17:35 год. в одному з сіл Бродівського району.

Як встановили правоохоронці, шістнадцятирічний мотоцикліст, місцевий мешканець, скоїв наїзд на 51-річного пішохода, свого односельчанина. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання її правової кваліфікації.

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