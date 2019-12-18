40% українців планують поставити вдома живу новорічну ялинку, – опитування

Майже 80% українців мають намір поставити новорічну ялинку вдома: 40% живу і 38% – штучну. Такі результати опитування, яке провела Соціологічна група «Рейтинг».

Згідно із опитування, 11% опитаних зазначили, що не ставитимуть ялинки, а обмежаться новорічною композицією, стільки ж – взагалі нічого не роблять.

«В динаміці за кілька років дещо зросла кількість тих, хто надає перевагу штучній ялинці. Прихильників живої новорічної ялинки більше на Півдні та Сході, у Центрі майже однаково, а от на Заході більше схильні ставити штучну ялинку. Загалом тих, хто збирається ставити ялинку більше серед забезпечених і молодших», – зазначають соціологи.

Опитування було проведено 5-8 грудня 2019 р. Аудиторія: жителі України від 18 років і старші. Вибіркова сукупність становить 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження можллива не більше 2,2%.

До слова, від сьогодні, 18 грудня, у Львові на визначених ділянках розпочинають продавати хвойні дерева. З легальними місцями продажу ялинок можна ознайомитися тут.

Раніше Львівський портал інформував, у скільки цьогоріч може обійтися новорічна красуня. Також мешканців закликають не купувати ялинки без відповідного маркування. Як перевірити, чи обрану ялинку зрубали офіційно, можна дізнатись тут.