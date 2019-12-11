На Львівщині стартувала ялинкова кампанія. У скільки обійдеться новорічна красуня

Сьогодні, 11 грудня, на Львівщині офіційно стартувала ялинкова кампанія. Цьогоріч лісгоспи заготували 12 200 новорічних ялинок. Ціна залежить від породи та висоти дерева. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласного управління лісового і мисливського господарства.

Кожна офіційно зрізана ялинка обов’язково матиме спеціальну бирку або самоклеючу стрічку штрих-кодом, який містить інформацію про місце заготівлі дерева.

Вартість новорічної ялинки залежатиме від породи та висоти. Ціни на дерево можна буде дізнатися на сайтах лісогосподарських підприємств. Втім ялинка висотою 1-4 м коштуватиме від 100 до 300 гривень.

Придбати ялинку мешканці Львівщини зможуть у дворах лісництв й лісгоспів, а також на ринках. У Львові вже затвердили 21 локацію, де офіційно дозволили продавати ялинки. Із повним переліком таких місць можна ознайомитись тут.

Протидіяти незаконній реалізації хвойних будуть спеціально створені рейдові групи, до складу яких увійдуть поліцейські, лісівники й працівники Держекоінспекції. Мінімальний розмір штрафу за самовільно зрубану ялинку становить 510 гривень. Також окремо порушнику нарахують шкоду, завдану лісгоспу незаконною рубкою, її розмір складає від 500 гривень за одне дерево.

Відтак мешканців Львівщини закликають не купувати ялинки без відповідного маркування. Як перевірити, чи обрану ялинку зрубали офіційно, можна дізнатись тут.