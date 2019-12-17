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Вбивство 3-річного сина депутата Соболєва: організатором виявився росіянин

Соломія Головіна

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Прокуратура погодила повідомлення про підозру організатору замовного вбивства депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, в результаті якого 1 загинув його 3-річний син. Як виявилося, до цієї справи причетний 25-річний росіянин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

 

Зазначається, що «причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця Російської Федерації, який залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, що мав досвід участі у бойових діях, у тому числі у якості снайпера, та з яким він познайомився в зоні проведення ООС на території Донецької області».

При цьому у прокуратурі зауважили, що під час особистої зустрічі, яка відбулася в одному з ТРЦ столиці, чоловік запропонував виконавцю вчинити вбивство депутата за грошову винагороду у розмірі 40 тис. доларів США, на що останній погодився.

«Для реалізації плану організатор надав стрільцю інформацію про потерпілого, спосіб його життя, адреси проживання, роботи тощо, а також забезпечив його вогнепальною зброєю, транспортним засобом та профінансував інші витрати, у тому числі оренду гаража для зберігання знаряддя вбивства. Свої інструкції щодо організації злочину чоловік надавав виконавцю у месенджері Telegram, а сам напередодні вчинення злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі», – мовиться у повідомленні прокуратури.

У цей час виконавець разом з особою, яку він залучив у якості співучасника, самостійно визначив місце для здійснення вбивства – майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з’являвся потерпілий. Увечері 1 грудня 2019 року, коли депутат разом з дружиною та 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець здійснив постріл, смертельно поранивши хлопчика.

На підставі зібраних у ході слідства доказів прокуратура міста Києва погодила повідомлення про підозру 25-річному уродженцю Російської Федерації в організації вбивства на замовлення за ч. 2 ст. 15, п.11,12 ч.2 ст.115 КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук. Робота щодо встановлення замовника злочину триває.

Як повідомляв Львівський портал, 1 грудня у Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської невідомі обстріляли «Рендж Ровер», внаслідок чого загинув 3-річний хлопчик. За кермом автівки був ресторатор і депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв.

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