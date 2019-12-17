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В Червонограді та селі поруч виявили дві незаконні АЗС

Наталя Дуляба

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Протягом грудня на Львівщині викрили ще дві несанкціоновані автозаправки. Працювали підпільні АЗС у Червонограді та поруч розташованому селі Добрячин. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

 

Співробітники податкової міліції виявили підпільні автозаправні станції у Червонограді та селі Добрячин Сокальського району. На роботу цих АЗС не було жодних документів, втім незважаючи на це, тут все одно реалізовували пальне.

На місцях провели обшуки, опечатали все обладнання та транспортні засоби. Загальна вартість дизпалива становить більше 1 мільйона гривень.

На правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Матеріали скерують до суду, який обиратиме покарання для організаторів незаконного бізнесу.

Нагадаємо, у жовтні незаконні АЗС також виявили у Львові, Сокалі, Самбірському і Мостиському районах. Загалом до переліку підпільних автозаправок, які розташовані на Львівщині, потрапили 187 об’єктів.

Фото: ДФС

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