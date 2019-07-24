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На Львівщині у «чорний список» нелегальних АЗС увійшло 187 об’єктів

Соломія Головіна

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На Львівщині сформували перелік АЗС, що займаються реалізацією пального без дозвільної документації.  Відтак, у Львівській області до такого переліку внесли 187 автозаправних станцій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Минулого тижня відбулось засідання тимчасової комісії, за результатами якої сформували відповідні доручення.

«Маємо намір створити онлайн платформу моніторингу АЗС на території області та забезпечити постійне наповнення цієї платформи. Перед кожною перевіркою робоча група матиме інформацію щодо наявності ліцензій та усіх дозволів», – зазначив в.о. директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Михайло Грет.

Виїзні обстеження, до яких залучатимуть представників громадськості та місцевого самоврядування, планують розпочати наступного місяця.

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