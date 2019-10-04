На Львівщині викрили ще чотири нелегальні АЗС

На Львівщині співробітники податкової міліції припинили незаконну діяльність чотирьох АЗС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області.

«В рамках проведення операції «Акциз – 2019» було задокументовано незаконну діяльність чотирьох АЗС на території міст Львова та Сокаля, населених пунктів Самбірського і Мостиського районів області, через які здійснювалась реалізація дизельного пального без відповідних дозвільних документів», – повідомляють у ДФС.

За результатами проведених заходів, описано та опечатано обладнання для заправки транспортних засобів орієнтовною вартістю 400 тисяч гривень та 44 тонни дизельного пального, орієнтовною вартістю близько 1,3 мільйонів гривень.

Стосовно порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали адміністративних правопорушень скеровано до суду.

Фото: ДФС