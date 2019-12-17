У Львові 17 рятувальників гасили пожежу у житловому будинку

Сьогодні вранці, 17 грудня, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у двоповерховому житловому будинку на вул. Земельній, 6, що в Личаківському районі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Займання у будинку виникло орієнтовно о 06:25 год. На місце негайно виїхали рятувальники, втім вони не змогли відразу загасити вогонь.

«Складність гасіння пожежі полягала в загрозі перекидання вогню на поруч розташовані дві будівлі. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту дихання», – йдеться у повідомленні.

Ліквідувати пожежу надзвичайникам вдалося лише о 08:07 год. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку на площі 100 м кв, дерев’яне перекриття на площі 50 м кв. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Водночас підрозділам ДСНС вдалося запобігти розповсюдженню вогню на сусідні будівлі. Загалом до гасіння пожежі залучили 17 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.

Наразі всі обставини та причина виникнення займання встановлюється.