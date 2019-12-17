Частина Львова залишилась без світла. Перелік вулиць

Сьогодні, 17 грудня, через планові ремонтні роботи у мережі мешканцям низки вулиць у Львові вимкнуть світло. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії «Львівобленерго».

Відтак із 09:00 до 17.00 год. світла не матимуть жителі таких вулиць:

Декарта, 1-14;

Головацького, 16-34;

Бр. Міхновських, 31, 32-Б;

Голубовича, 37;

Стороженка, 6;

Виговського, 21, 23, 25-А;

Мисливська, 27, 29;

Кузнярівка;

Машиністів, 23-37;

Геца;

Сушка;

Ольги Дучимінської, 19-27;

Китайська, 12, 12-А, 14, 18;

Зелена, 52-94, 65-91;

Студентська;

Переяславська;

Дніпровська;

Коциловського;

Івасюка (крім №1-10);

Басараб;

Водогінна;

Корольова;

Грицая, 1-10;

Слободівни;

Албанська;

Хмельницького, 192-214;

Поліська;

Ковельська, 108-111;

Ніжинська, 29-33, 32-48;

Мучна, 58-66, 65;

Петра Могили;

Холодна, 1-11;

Багалія, 1-35;

Розточчя, 146-162.

Із 09:00 до 16:00 год. електроенергію вимкнуть мешканцям вул. Дж. Вашингтона, 4, 4-А, 2, 3, 4, 5; вул. Хлібної, 4; вул. Врубеля, 15 та вул. Січинського, 17.

Також із 11:000 до 16:00 год. знеструмленими будуть будинки №66-72 на вул. І. Франка.

«Львівобленерго» просить у мешканців вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних ремонтних робіт.