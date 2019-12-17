Частина Львова залишилась без світла. Перелік вулиць

Сьогодні, 17 грудня, через планові ремонтні роботи у мережі мешканцям низки вулиць у Львові вимкнуть світло. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії «Львівобленерго».
Відтак із 09:00 до 17.00 год. світла не матимуть жителі таких вулиць:
- Декарта, 1-14;
- Головацького, 16-34;
- Бр. Міхновських, 31, 32-Б;
- Голубовича, 37;
- Стороженка, 6;
- Виговського, 21, 23, 25-А;
- Мисливська, 27, 29;
- Кузнярівка;
- Машиністів, 23-37;
- Геца;
- Сушка;
- Ольги Дучимінської, 19-27;
- Китайська, 12, 12-А, 14, 18;
- Зелена, 52-94, 65-91;
- Студентська;
- Переяславська;
- Дніпровська;
- Коциловського;
- Івасюка (крім №1-10);
- Басараб;
- Водогінна;
- Корольова;
- Грицая, 1-10;
- Слободівни;
- Албанська;
- Хмельницького, 192-214;
- Поліська;
- Ковельська, 108-111;
- Ніжинська, 29-33, 32-48;
- Мучна, 58-66, 65;
- Петра Могили;
- Холодна, 1-11;
- Багалія, 1-35;
- Розточчя, 146-162.
Із 09:00 до 16:00 год. електроенергію вимкнуть мешканцям вул. Дж. Вашингтона, 4, 4-А, 2, 3, 4, 5; вул. Хлібної, 4; вул. Врубеля, 15 та вул. Січинського, 17.
Також із 11:000 до 16:00 год. знеструмленими будуть будинки №66-72 на вул. І. Франка.
«Львівобленерго» просить у мешканців вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних ремонтних робіт.
Наталя Дуляба