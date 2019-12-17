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Частина Львова залишилась без світла. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 17 грудня, через планові ремонтні роботи у мережі мешканцям низки вулиць у Львові вимкнуть світло. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії «Львівобленерго».

 

Відтак із 09:00 до 17.00 год. світла не матимуть жителі таких вулиць:

  • Декарта, 1-14;
  • Головацького, 16-34;
  • Бр. Міхновських, 31, 32-Б;
  • Голубовича, 37;
  • Стороженка, 6;
  • Виговського, 21, 23, 25-А;
  • Мисливська, 27, 29;
  • Кузнярівка;
  • Машиністів, 23-37;
  • Геца;
  • Сушка;
  • Ольги Дучимінської, 19-27;
  • Китайська, 12, 12-А, 14, 18;
  • Зелена, 52-94, 65-91;
  • Студентська;
  • Переяславська;
  • Дніпровська;
  • Коциловського;
  • Івасюка (крім №1-10);
  • Басараб;
  • Водогінна;
  • Корольова;
  • Грицая, 1-10;
  • Слободівни;
  • Албанська;
  • Хмельницького, 192-214;
  • Поліська;
  • Ковельська, 108-111;
  • Ніжинська, 29-33, 32-48;
  • Мучна, 58-66, 65;
  • Петра Могили;
  • Холодна, 1-11;
  • Багалія, 1-35;
  • Розточчя, 146-162.

Із 09:00 до 16:00 год. електроенергію вимкнуть мешканцям вул. Дж. Вашингтона, 4, 4-А, 2, 3, 4, 5; вул. Хлібної, 4; вул. Врубеля, 15 та вул. Січинського, 17.

Також із 11:000 до 16:00 год. знеструмленими будуть будинки №66-72 на вул. І. Франка.

«Львівобленерго» просить у мешканців вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних ремонтних робіт.

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