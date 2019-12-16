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Завтра зі Львова на Схід вирушить авто із допомогою для бійців

Ольга Денисяка

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Завтра зранку, 17 грудня, о 06:00 год. зі Львова до населеного пункту Миколаївка Луганської області вирушить авто із допомогою для військових. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили в ГО «Львівська обласна організація «Ветеранський Рух», цю допомогу зібрали небайдужі люди, щоб передати в зону проведення операції об’єднаних сил на Сході України. А це: продукти харчування, медикаменти, теплий одяг, побутова хімія, цигарки, а також чотири тисячі вареників, які вчора ліпили для воїнів у ліцеї «Просвіта».

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