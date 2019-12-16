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Галицькі митники затримали контрабанди на 400 тисяч гривень

Ольга Денисяка

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Впродовж минулих вихідних, 14-15 листопада, працівники Галицької митниці викрили 44 спроби незаконно перевезти товар через кордон. Вартість вилученої контрабанди близько 400 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці Держмитслужби.

 

Серед предметів правопорушення переважали одяг, автозапчастини, побутова техніка та продукти харчування. Окрім того, були спроби незаконно ввезти стоматологічне обладнання та комп’ютерні процесори.

Найчастіше митники виявляли одяг. Так, майже 130 чоловічих курток, сорочок, штанів, светрів торгової марки «Tom Tailor», вартістю майже 150 тис. грн намагався ввезти наш співвітчизник смугою руху «зелений коридор» через пункт пропуску «Краковець-Корчова». Переконати працівників митниці, що це особисті речі, не вдалось. Товар вилучили, справу скерують до суду, де власнику одягу доведеться пояснювати свої дії під час перетину кордону.

Фото: митники

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