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У Стрийському районі водій «Рено» насмерть збив дідуся

Наталя Дуляба

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У суботу, 14 грудня, на дорозі Стрий – Івано-Франківськ у селі Миртюки Стрийського району виникла аварія, у якій загинув 70-річний місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Попередньо встановлено, що орієнтовно о 17:30 год. киянин, кермуючи автомобілем «Рено Логан», збив 70-річного місцевого жителя, який перебігав дорогу поза межами пішохідного переходу.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Наразі всі деталі події з’ясовуються.

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