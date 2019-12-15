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Тепло і сонячно: погода на Львівщині на 16 грудня

Наталя Дуляба

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У понеділок, 16 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду без опадів. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме 2-4 градуси тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +11°С. Вітер південно-західний, 9-12 м/с, вночі місцями на території Львівщини пориви до 15-20 м/с.

Сонячно, без опадів.

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Нагадаємо, серед грудня на Львівщину прийде потепління: температура повітря прогріється аж до 13 градусів.

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