Тепло і сонячно: погода на Львівщині на 16 грудня

У понеділок, 16 грудня, у Львові та області синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду без опадів. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 2-4 градуси тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +11°С. Вітер південно-західний, 9-12 м/с, вночі місцями на території Львівщини пориви до 15-20 м/с.

Сонячно, без опадів.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Нагадаємо, серед грудня на Львівщину прийде потепління: температура повітря прогріється аж до 13 градусів.