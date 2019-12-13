До +13°С. Серед грудня на Львівщину йде потепління

Цими вихідними, 14-15 грудня, у Львові та області прогнозують 6-8 градусів тепла, втім вже напередодні Дня святого Миколая суттєво потеплішає – температура повітря підняметься аж до +13°С. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

В суботу, 14 грудня, температура повітря становитиме 4-6 градусів тепла. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Дощитиме.

Дощ продовжиться й в ніч неділю, 15 грудня, але до ранку зупиниться. Температура повітря підніметься до 6-8 градусів тепла. Сонячно, але вітряно – вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Понеділок, 16 грудня, також буде сонячним і без опадів. Температура повітря становитиме максимум +8°С. А вже вівторок, 17 грудня, принесе потепління: повітря прогріється до 12 градусів тепла.

У переддень святого Миколая, 18 грудня, на Львівщині буде найтепліше. Стовпчик термометра підніметься до позначки +13°С. Опадів синоптики не прогнозують, сонячно.

У четвер, 19 грудня, буде хмарно з проясненням, а температура повітря становитиме 11 градусів тепла.