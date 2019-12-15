На вулиці Нечуя-Левицького відновили дерев’яну браму. Фото до і після

У Львові відрестравували ще одну старовинну дерев’яну браму. У будинку №5 на вул. Нечуя-Левицького за кошти міста та самих мешканців відновили вхідну браму. Про це Львівському порталу повідомили в ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

Відновленням вхідної брами займався майстер-реставратор Ростислав Малецький. 70% вартості робіт профінансувала Львівська міська рада, інші 30% покрили безпосередньо мешканці будинку.

Зазначимо, що для відновлення історичних брам у житлових будинках Львівська міська рада започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30%% мають оплатити місцеві мешканці.

Таким чином торік у Львові відновили більше 20 об’єктів. Серед них – двері та брами на площі Ринок, на вул. Дорошенка, Котляревського, Чупринки, Архітекторській, Лисенка та на інших вулицях.

Нагадаємо, 1 лютого у Львові розпочала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно на просп. Шевченка відреставрували дерев’яну браму із вітражем.