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На Левандівці п’яний водій заснув за кермом автівки

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 14 грудня, на вул. Сяйво, що на Левандівці, правоохоронці виявили водія, що заснув за кермом заведеного автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

«На вулиці Сяйво інспектори виявили автомобіль Volkswagen Golf, який стояв перед світлофором із заведеним двигуном. Вже світилося зелене світло для водіїв, однак авто не рушало. Водій сидів із закритими очима, тому спочатку патрульні подумали, що йому погано. Та вже згодом виявилося, що він настільки п’яний, що аж заснув за кермом, зупинившись на червоне світло світлофора», – йдеться у повідомленні.

Також патрульні з’ясували, що чоловік не мав при собі необхідних документів для керування автомобілем. За це на нього склали постанову та за нетверезу їзду.

Нагадаємо, цієї ночі на Сихові нетверезий водій влаштував перегони з патрульними і, втікаючи від них, наїхав на бордюр і перекинувся.

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