На Сихові п’яний водій влаштував перегони із патрульними, а потім перекинувся

Сьогодні вночі, 14 грудня, правоохоронці затримали нетверезого 26-річного водія автомобіля Nissan Murano, який згодом влаштував перегони і перекинувся на розі просп. Червоної Калини – вул. Скрипника. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Затримали інспектори водія Nissan Murano на вул. Боднарській за перетин суцільної смуги. Під час спілкування вони помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували пройти тест на драґері.

«Чоловік так і нездужав продути драґер: то втягував повітря в себе, то вигадував інші способи уникнути процедури. На нього склали протокол за нетверезе керування та винесли постанову за порушення ПДР. Чоловіка попередили, що в такому стані за кермо – зась. Однак він не послухався, сів за кермо і різко рушив з місця», – йдеться у повідомленні.

Патрульні почали наздоганяти нетверезого порушника, який не впорався з керуванням, на перетині просп. Червоної Калини – вул. Скрипника наїхав на бордюр і перекинувся.

«Цього разу він отримав ще три протоколи: за не виконання вимог про зупинку, за скоєну ДТП та керування в стані алкогольного сп’яніння. Водій викликав евакуатор, а сам пішов пішки додому», – додають у патрульній поліції.