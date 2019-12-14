Медики назвали п’ять шкідливих продуктів новорічного столу

Наближаються новорічно-різдвяні свята, тож зовсім скоро українці будуть готувати свої улюблені страви і накривати столи. Та чи корисними є традиційні страви, які є чи не на кожному застіллі? Медики назвали п’ять шкідливих продуктів, про які краще забути, аби не шкодити своєму здоров’ю і фігурі. Про це пише Ukrhealth, передає Львівський портал.

Очолює антирейтинг шкідливих продуктів майонез. Дієтологи радять замінити його на грецький йогурт. Якщо потрібно заощадити, то замість грецького йогурту візьміть звичайний, але без смакових наповнювачів і злаків.

На другому місці – шампанське. Воно містить багато цукру, а його бульбашки дратують шлунок, викликаючи відчуття голоду. До того ж воно занадто швидко «вдаряє в голову».

На третьому місці опинились жирне м’ясо і м’ясні продукти. Медики рекомендують відмовитися від жирної свинини і ковбас. Також не варто ставити на стіл й шинку, яку іноді додають в олів’є.

Четверту сходинку в антирейтингу посіло соління, яке сприяє набрякам, а п’яту – солодощам.

Водночас дієтологи радять ставити на новорічний стіл курку чи кроля, приготовлені у духовці, фарширований перець, жульєн на грецькому йогурті, канапе з овочів з сиром, фрукти і сухе вино.

І, звісно, медики наполегливо рекомендують у святкові дні якомога більше рухатися, танцювати, гуляти, кататися з гірки.

Львівський портал також писав про страви і продукти, які лікарі не рекомендують вживати разом з алкоголем під час свят.

Про те, у скільки українцям обійдеться цьогорічне новорічне застілля, читайте тут.