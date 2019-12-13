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За одну ніч у Львові затримали чотирьох правоохоронців-хабарників

Ольга Денисяка

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Сьогодні вночі, 13 грудня, у Львові на хабарі зловили чотирьох поліцейських, двом з них вже повідомили про підозру. Про це очільниця прокуратури Львівщини Ірина Діденко повідомили на сторінці у Facebook.

 

Так, 38-річний майор обласного управління поліції отримав 3000 євро за сприяння у виготовленні документів, які звільняють заявника від проходження строкової військової служби.

Також, за версією слідства, 36-річний старший оперуповноважений одного із відділів поліції Львова разом родичем вимагали у чоловіка 4000 доларів США. За це обіцяли не притягувати до кримінальної відповідальності через участь в бійці.

Згодом затримали 32-річного дільничого інспектора та 43-річного начальника відділення Франківського відділу поліції. Правоохоронці обіцяли за 300 доларів США не притягати до адміністративної відповідальності громадянина, який вчинив домашнє насильство та опирався працівникам поліції;

На даний момент двом особам оголосили підозру за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, санкція якої передбачає від 5 до 10 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскацію майна.

На черзі обрання запобіжних заходів та відсторонення від посади.

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