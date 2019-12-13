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Під будівлею Нацполіції у Львові на хабарі затримали поліцейського

Вероніка Рой

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Сьогодні, 13 грудня, поблизу будівлі Національної поліції Львівщини, яка розташована на площі Григоренка у Львові, затримали поліцейського, котрий пообіцяв посприяти чоловіку в ухиленні від військової служби за три тисячі євро. Про це інформує пресслужба СБУ у Львівській області.

 

Як повідомляється, співробітники СБУ затримали поліцейського на гарячому.

«Три тисячі євро вимагав інспектор управління кадрового забезпечення ГУ Нацполіції у Львівській області від призовника за сприяння в ухиленні від військової служби. Інспектор з особливих доручень відділу професійного навчання управління кадрового забезпечення спільно з посадовцем районного військового комісаріату налагодили механізм отримання неправомірної вигоди призовників. За кілька тисяч євро вони «визнавали» чоловіків непридатними до служби», – йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності його спільника.

Нагадаємо, вчора, 12 грудня, у Львові затримали оперуповноваженого одного з відділів поліції ГУ НП у Львівській області та його близького родича під час одержання ними 4 000 доларів США неправомірної вигоди від студентів.

Фото: СБУ

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